И. о. главы Елабужского района: Не могу работать хуже предшественников – Гафурова и Емельянова

(Казань, 18 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). И. о. главы Елабужского района Татарстана Рустем Нуриев стал новым гостем программы «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым». Он рассказал о планах по улучшению жизни в районе.

«Я не могу работать хуже, чем мои предшественники – Ильшат Рафкатович Гафуров, Геннадий Егорович Емельянов. Они были мощными лоббистами, решавшими многие вопросы. Я не должен работать хуже. Думаю, навыков хватит», – сказал Нуриев.

При первом знакомстве с районом он отметил, что здесь живут образованные и одаренные люди. Во многом это так благодаря работе Елабужского института КФУ и местного политехнического колледжа, уверен и. о. руководителя района.

Сильной стороной муниципалитета Нуриев назвал Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. У него есть планы по увеличению туристического потока. Сейчас за год район посещают около полумиллиона путешественников.

Андрей Кузьмин задал несколько вопросов, касающихся конфликтных ситуаций в Елабужском районе. Многодетные семьи несколько лет не могли добиться подведения коммуникаций к выделенным им участкам в жилом массиве Колосовка. Рустем Нуриев рассказал, как будет решаться эта проблема.

Речь также зашла о строительстве мусорного полигона, против которого выступали представители общественности. В интервью Нуриев высказался о том, как перевести энергию конфликта в полезное для района русло.

Примерно месяц назад Рустему Нуриеву предложили возглавить Елабужский район Татарстана. Прежний руководитель муниципалитета Геннадий Емельянов стал членом Совета Федерации от Татарстана. Ранее Нуриев в течение девяти лет возглавлял Ютазинский район.

Интервью с Рустемом Нуриевым выйдет на сайте sntat.ru завтра, 19 октября. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионную версию беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.