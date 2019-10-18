Минниханов предложил руководству Банка ВТБ поддержать застройщиков и самозанятых Татарстана

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел переговоры с заместителем президента – председателя правления Банка ВТБ Денисом Бортниковым, обсудив вопросы финансовой поддержки застройщиков и самозанятых республики. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«На встрече с Денисом Бортниковым Президент республики предложил Банку ВТБ проработать вопросы внедрения образовательных программ, а также проектов по работе с самозанятыми. Образовательные программы, убежден Рустам Нургалиевич, будут полезны представителям малого и среднего бизнеса, а работа с самозанятыми будет способствовать росту интереса со стороны граждан к такой форме деятельности», – сказала Галимова.

По ее словам, руководство банка выразило готовность рассмотреть такие предложения. Кроме того, в ходе встречи было подписано соглашение между Татарстаном и Банком ВТБ, которое включает пункт о сотрудничестве в области проектного финансирования.

«Речь идет о содействии банка в реализации строительного потенциала республики по новой системе эскроу-счетов. Президент Татарстана лично курирует вопрос проектного финансирования. Еженедельно с его участием проходят совещания с представителями банков и застройщиков», – подчеркнула собеседница агентства.

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