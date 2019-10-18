(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). На «зебре» в Казани водитель иномарки сбил пятилетнюю девочку и ее мать, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«ДТП произошло вчера вечером неподалеку от детсада на улице Гаврилова. По предварительным данным, водитель "Рено Логан" не уступил дорогу и сбил на пешеходном переходе 38-летнюю женщину и ее пятилетнюю дочь», — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате аварии женщина получила травмы головы, а девочка – закрытый перелом бедра. Обе доставлены в больницу.

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