«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в специальной форме с цитатой Тукая

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Казанский «Ак Барс» сыграет все матчи «зеленого дерби» против уфимского «Салавата Юлаева» в специальной форме, сообщает пресс-служба клуба из столицы Татарстана.

Альтернативный игровой свитер дополнен флагом Татарстана, золотой окантовкой, соответствующей гербу республики, и логотипом «зеленого дерби». На внутренней стороне воротника формы нанесена цитата Габдуллы Тукая «Я недрогнувшей грудью встречаю удары» из стихотворения «Бер татар шагыйренең сүзләре».

Строчка переведена на русский язык для зрителей, которые наблюдают за «зеленым дерби» по всей стране. Таким образом большее количество болельщиков смогут познакомиться с творчеством классика татарской литературы, решили в казанском клубе.

«Мы хотели подчеркнуть особый статус наших матчей с уфимским клубом. Мы гордимся своей республикой, нашей историей и культурой и рады тому, что противостояние “Ак Барса“ и “Салавата Юлаева“ стало культурным кодом для жителей Татарстана», – цитирует главу центра реализации маркетинговых проектов «Ак Барса» Станислава Прудникова пресс-служба клуба.

Впервые болельщики увидят хоккеистов в новой форме уже завтра, 19 октября, когда «Ак Барс» сыграет в Уфе против «Салавата Юлаева». Всего команды в регулярном чемпионате проведут между собой шесть встреч, причем одна из них пройдет в швейцарском Давосе. Эта игра состоится в рамках KHL World Games 23 декабря, хозяином выступит уфимский клуб.

Специальную форму «зеленого дерби» на матчах против «Ак Барса» будет использовать и «Салават Юлаев».

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