Экс-игрок УНИКСа Самойленко с победы начал тренерскую карьеру в женской Суперлиге-1

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Баскетбольный клуб «Казаночка» с победы начал выступление в чемпионате женской Суперлиги-1 сезона 2019-2020 годов. В Вологде казанская команда выиграла у БК «Чеваката» – 89:74.

Счет по четвертям – 31:20, 22:13, 23:22, 13:19. Самыми результативными игроками в составе победившей команды стали Ксения Кунакова и Алина Новикова, набравшие по 15 очков. По 13 очков в активе Елизаветы Зайцевой и Яны Паневиной.

Нынешний сезон БК «Казаночка» начал под руководством нового тренера. Им стал легендарный разыгрывающий БК УНИКС, чемпион Европы по баскетболу 2007 года в составе сборной России Петр Самойленко. Для 42-летнего специалиста это дебютный сезон в качестве главного тренера баскетбольного клуба.

Самойленко играл за УНИКС в 1998–2007 и 2008–2013 годах (сезон 2007/2008 игрок провел за московское «Динамо»). В составе казусного клуба Петр 13 раз завоевывал медали по итогам чемпионатов Суперлиги. Он является обладателем Кубка России (2003, 2009), чемпионом НЕБЛ (2003), победителем Евролиги ФИБА (2004) и Кубка Европы (2011).

Сегодня вечером подопечные Петра Самойленко сыграют в Вологде с хозяйками площадки еще один матч сдвоенного тура.

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