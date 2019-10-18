Чемпионки Европы по волейболу среди полицейских из РТ передали завоеванный трофей Асгату Сафарову

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Чемпионы Европы по волейболу среди женщин-полицейских передали председателю татарстанского общества «Динамо», руководителю Аппарата Президента РТ Асгату Сафарову завоеванный трофей. Россию на чемпионате представляли игроки женского клуба «Динамо-Казань», сообщает пресс-служба ФСО «Динамо» РТ.

Кубок чемпиона и золотую медаль главе спортивного общества вручили спортсменки Татьяна Валиева-Фукс и Людмила Гилязутдинова, главный тренер российской сборной Андрей Лебедев и его ассистент Руслан Мурзаков. В мероприятии также принял участие первый заместитель председателя ФСО «Динамо» Татарстана Салават Гайсин, который возглавлял делегацию на соревнованиях в Чехии.

IV чемпионат Европы USPE по волейболу среди женщин-полицейских проходил в столице Чехии Праге и в чешском городе Одолена-Вода с 7 по 14 октября. В финале казанские волейболистки, защищавшие цвета российского флага, со счетом 3:1 (24:26, 25:18, 25:17, 25:19) обыграли хозяек площадки – сборную Чехии и стали двукратными победителями соревнований, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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