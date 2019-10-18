В Челнах задержали пьяного мужчину, который ворвался в детсад с ножом, заподозрив супругу в измене

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Росгвардейцы задержали пьяного челнинца, ворвавшегося в детсад с ножом и газовым баллоном, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«В районе часа дня вчера в ОВО Росгвардии из детского сада на проспекте Сююмбике поступил сигнал тревоги. На месте сторож детсада рассказала, что в здание проник неизвестный, вооруженные кухонным ножом», — рассказали в Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны оперативно задержали злоумышленника. Как выяснилось, 45-летний мужчина приревновал свою супругу, которая работала в учреждении, и пришел выяснять с ней отношения.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.