Участники конференции в Нур-Султане: Наследие Золотой Орды – общее для целого ряда тюркских народов

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). В Нур-Султане прошел круглый стол «Золотая орда: история и историческая память», на котором ученые и эксперты из Казахстана и других стран рассмотрели истоки происхождения Казахского ханства и особенности взаимоотношений между различными государствами, вышедшими из Улуса Джучи (Золотой Орды), сообщает МИА «Казинформ».

Главный эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Казахстана Радик Темиргалиев рассказал о ценности этой эпохи для народа республики.

«Понятно, что изучение формирования и развития любого государства просто немыслимо без осмыслений истории, в данном случае эпохи Золотой Орды. В своем выступлении на торжественном собрании, посвященном 550-летию Казахского ханства, в 2015 году, Нурсултан Назарбаев особо отметил, что Казахское ханство является законным наследником Золотой Орды», — сказал спикер.

По его словам, не исследовав и не осмыслив историю Золотой Орды, невозможно будет понять до конца историю Казахского ханства.

«Безусловно, не может быть даже речи о какой-то приватизации исторического наследия Золотой Орды со стороны Казахстана. Это общее наследие целого ряда тюркских народов», — выразил уверенность эксперт и подчеркнул, что, только работая сообща, ученые из разных стран смогут вернуть «Золотой Орде должное место в мировой истории».

Директор Института истории государства МОН РК, профессор, доктор исторических наук Буркит Аяган считает, что на сегодняшний день эта тема не исследуется на достаточном уровне. Аяган также отметил положительную тенденцию, что татарский народ в последнее время все глубже познает и исследует историю золотоордынского времени.

«Татарский народ подарил трехтомную книгу „Золотая Орда в мировой истории“. Для Казахстана данная тема исследуется в рамках программной статьи „Семь граней Великой степи“. Несмотря на все сложности, мы благодарны тем людям, которые донесли ценность Золотой Орды до сегодняшнего времени», — отметил спикер.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.