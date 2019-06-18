Минниханов встретится с заместителем главы ВТБ и посетит World Urban Parks

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня проведет ряд деловых встреч, а также примет участие в работе мирового конгресса парков World Urban Parks. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в преcс-службе руководителя республики.

Утром Рустам Минниханов планирует переговоры с заместителем президента-председателя правления Банка ВТБ Денисом Бортниковым. ВТБ работает в Татарстане с 2002 года и является одним из ключевых финансовых партнеров региона.

Сразу после переговоров руководитель республики направится в выставочный комплекс «Казань Экспо». «Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует принять участие в пленарном заседании мирового конгресса парков World Urban Parks», — отметили в пресс-службе.

Конгресс World Urban Parks-2019 соберет в Казани ведущих архитекторов, урбанистов, ландшафтных дизайнеров, градостроителей и представителей государственной власти со всего мира: от Австралии и Новой Зеландии до США, Африки, Европы и стран СНГ. На мероприятии ожидается больше 1 тыс. российских и зарубежных гостей. Главная тема мероприятия — «Парки и города: развитие в интересах экологической устойчивости и здоровья горожан».

Деловая программа первого дня мероприятия будет сконцентрирована на моделях и концепциях современных парков, «зеленых» технологиях, доступной среде и управлении парками. Второй день конгресса будет посвящен созданию локальной идентичности, моделям финансирования, вовлечению горожан в парки, редевелопменту, а также особенностям эксплуатации парков в разных климатических зонах. В третий день конгресса для участников будет организовано посещение парков Казани. С 2015 года в Татарстане реализуется программа развития общественных пространств, в рамках которой было благоустроено 328 парков, набережных, пешеходных улиц, скверов и площадей во всех муниципальных районах республики.

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