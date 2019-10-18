В Казани пройдет спортивный фестиваль для людей с ОВЗ

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). В эту субботу, 19 октября, в столице РТ состоится спортивный фестиваль «ГТО без границ» для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Все желающие смогут принять участие в различных соревнованиях и мастер-классах по таким видам спорта, как скандинавская ходьба в классическом варианте и на колясках, фехтование, бочча, баскетбол на колясках и другие.

Также для людей с ОВЗ проведут адаптированные испытания комплекса ГТО: гонки на колясках, бросок мяча в цель, подтягивания из положения лежа и пр.

Кроме того, будет организована инклюзивная площадка, на которой желающие смогут испытать на себе, как люди с поражением опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения адаптируются к повседневной жизни.

Фестиваль пройдет на футбольно-легкоатлетическом манеже Центрального стадиона. Старт в 10 часов утра.

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