Алексеевские борцы завоевали три золота и два серебра на Всероссийском турнире

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Борцы из Алексеевского района показали отличные результаты на Всероссийском турнире по борьбе на поясах, который состоялся в Менделеевске. Об этом пишет газета «Заря».



В состязаниях принимали участие спортсмены из пяти регионов России и из 15 городов и районов Татарстана. Всего – более 160 участников.



Пятеро борцов из Алексеевского района – подопечные тренера Бари Сулейманова завоевали медали высших достоинств: у спортсменов три «золота» и два «серебра».



В категории «Вольный стиль» первое место завоевал Габдыжалил Сулейманов (62 кг); два вторых места получили Тимур Латипов и Самвел Мхитарян.



В категории «Классический стиль» две высших награды достались Алексею Абрамову и Ильнар Закиров.

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