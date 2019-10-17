Вишневый сад появился на территории спортивного комплекса «Лыжная база» в Бугульме

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Вишневый сад высадили на территории спортивного комплекса «Лыжная база» – в самом начале лыжероллерной трассы. Об этом пишет «Бугульминская газета».



В акции приняли участие служащие города – сотрудники мэрии, также муниципальных учреждений, которые высадили более ста саженцев плодовых деревьев. Кроме того, на площадке посадили сливы и сосны.



В «Бугульминском лесничестве» бесплатно раздавали посадочный материал бюджетным организациям и учреждениям, а также сельским поселениям. Желающие благоустроить свои участки домов бугульминцы покупали деревья также в лесхозе.



Посадка проходила в рамках природоохранной акции «Неделя леса 2019». На первую массовую посадку бугульминцы вышли 5 октября. Одна из них была приурочена к 100-летию ТАССР.



Городские и районные депутаты, члены местного отделения партии «Единая Россия», активисты организации «Молодая гвардия», студенты и просто неравнодушные жители высадили молодые саженцы сосны и рябины на Сокольской горе – на территории, где в ближайшем времени в рамках проекта «Активация центра Бугульмы» будет оборудована смотровая площадка.



«В целом, в Бугульме и Бугульминском районе посажено более 12 тыс. деревьев», – отмечает издание.

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