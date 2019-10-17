Менделеевец покорил 42-километровую дистанцию Мюнхенского марафона

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Председатель Общественного совета Менделеевска Марат Зарипов принял участие в марафоне по бегу в Германии. Об этом пишут «Менделеевские новости».





Мюнхенский марафон – это ежегодный праздник бега, в котором принимают участие все желающие. Дистанция оставляет 42 километра. Первый марафонский забег в Мюнхене прошёл в 1983 году.





Участник из Менделеевска рассказал о своих впечатлениях: «Это непростая дистанция, которая требует подготовки, сил и энергии. Но я получил только положительные эмоции и новые впечатления», – поделился Марат Зарипов.

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