Нижнекамским фермерам выделили более 23,3 млн рублей на развитие

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). По программе «Развитие семейных животноводческих ферм» нижнекамским животноводам выделили 5,3 млн рублей на покупку 13 тыс. кур. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Замглавы исполкома Нижнекамска Альфред Нигматзянов рассказал о грантовой поддержке фермеров в текущем году.





Еще четырем нижнекамцам выделили гранты на 9 млн рублей по программе «Поддержка начинающих фермеров в РТ». Также три гранта на сумму 9 млн выделили на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств.



Замглавы исполкома отметил, что отдельное внимание уделяется созданию мини-ферм в Нижнекамском районе.



На начало октября в районе работают 26 мини-ферм молочного направления. В Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ подано еще восемь заявок на сумму 2,8 млн рублей, а также запланировано семь заявок на сумму 2,6 млн рублей.



«Всего до конца текущего года будет организована работа еще 15 молочных мини-ферм», – отмечает издание.

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