В Нижнекамске усилят спортивные клубы в учебных заведениях

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Руководство Нижнекамска поручило усилить спортивные клубы в учебных заведениях – мэр Нижнекамска Айдар Метшин затронул тему физкультуры и спорта на еженедельном совещании руководителей. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Градоначальник отметил, что необходимо увеличить роль школьных и студенческих спортивных клубов, охватить все возрасты и все группы здоровья, включить национальные и олимпийские виды спорта.



Сегодня в Нижнекамске и Нижнекамском районе развиваются более 30 видов спорта, работают 12 спортивных школ, из них две олимпийского резерва и восемь бюджетных. В городе работают тридцать тренеров-преподавателей, а в сельских поселениях – 13.



«Считаю, что здесь необходимо усилить работу, привлекая новые кадры и создавая для них необходимые условия», – отметил Айдар Метшин.

Глава района также напомнил, что в прошлом году в Камских Полянах построили бассейн «Аквамарин». В текущем году построили и ввели в эксплуатацию четыре универсальные спортивные площадки. В 2020 году Нижнекамск примет участие в новой республиканской программе по строительству крытых футбольных манежей. Новый спортивный объект появится на территории ДЮСШ «Нефтехимик».

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