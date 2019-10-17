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Татар-информ

18 октября 2019, 00:17

Общество

В Мамадыше открыли парк имени заслуженного лесовода ТАССР Александра Арсентьева

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Общество

В Мамадыше открыли парк имени заслуженного лесовода ТАССР Александра Арсентьева

Фото: mamadysh-rt.ru

Александр Арсентьев посвятил отрасли лесного хозяйства 48 лет, 38 из них он возглавлял Мамадышский леспромхоз.

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). В Мамадыше на территории поселка «Северный» открыли новый парк. Общественное пространство носит имя почетного гражданина Мамадышского района, заслуженного лесовода Татарстана Александра Арсентьева. Об этом пишет газета «Нократ».

Открытие парка состоялось при участии министра лесного хозяйства РТ Равиля Кузюрова, главы района Анатолия Иванова, руководителя Мамадышского лесничества Ахата Хасанова и других.



Александр Дмитриевич посвятил отрасли лесного хозяйства 48 лет, 38 из них он возглавлял Мамадышский леспромхоз. По информации Минлесхоза РТ, под его руководством Мамадышский леспромхоз стал одним из передовых в республике, Александр Дмитриевич укрепил материально-техническую базу учреждения, расширил ассортимент производства товаров народного потребления, заложил тысячи гектаров новых лесных насаждений.

Приветствуя собравшихся, глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров отметил, что Александр Арсентьев был выдающимся начальником. 



«Он смог значительно повысить эффективность деятельности леспромхоза, уделял особое внимание вопросам охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также улучшению условий труда работников, – подчеркнул глава ведомства. 

Равиль Кузюров и Анатолий Иванов внесли свою лепту в создание парка: во время открытия парка они высадили по голубой ели. Всего на территории парка высадили триста саженцев. Парк оборудован уютными скамейками. Также имеется обзорная площадка, откуда можно насладиться панорамным видом города.

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