(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Защитник казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Альберт Яруллин назвал игру против «Йокерита» необходимой для проверки собственных сил. Домашняя игра завершилась трудовой победой казанцев со счетом 4:3 (ОТ).

«Не всегда получается играть ровно, бывают взлеты и падения. Такие игры нужны для проверки своих сил. Хорошо начали, но затем было то большинство, которое переломило игру. Соперник побежал, а мы почувствовали нервозность», — рассказал хоккеист журналистам.

Также Яруллин поделился мыслями о следующей игре сезона — против уфимского «Салавата Юлаева»: «Наконец настанет этот день, который ждут и болельщики, и мы. А шесть “Зелёных дерби” в сезоне — услада для болельщиков. В хоккее это, наверное, лучшее дерби страны. “Армейское дерби”, “Зеленое дерби” — везде всегда накал, всегда интересно».

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