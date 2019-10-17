Владимир Ткачев: В игре «Ак Барса» случился кавардак, мы допустили слишком много ошибок

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Владимир Ткачев прокомментировал победу над «Йокеритом» из Финляндии со счетом 4:3 (ОТ).

«По игре случился кавардак, потому что допускали много ошибок. Вроде начали здорово, вели 2:0, потом пошли не вынужденные ошибки, игра в большинстве, буллит... Мы пропустили много контратак, которые не должны были допускать, хорошо, что многое потащил голкипер. В целом хорошо, что выиграли», — поделился Ткачев.

Он пояснил причины не вынужденных ошибок: «Где-то сыграла невнимательность, где-то нехватка концентрации. Мы рано решили, что игра закончилась, а соперник, напротив, поверил в себя и захватил часть игры».

Вдобавок хоккеист прокомментировал своё катание и скорость во время матча: «Этого пока недостаточно. Будут голы, можно будет говорить о прогрессе. Спасибо, конечно, тренеру, с которым я работал, но мне нужно реализовывать моменты, пока не везёт. Значит, повезёт потом. Как говорится, если удача повернулась спиной, нужно пнуть ее, чтобы она посмотрела, кто это сделал».

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