Голкипер «Ак Барса»: Хорошо начали матч с «Йокеритом», но соперник перевернул игру

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов рассказал о своём состоянии после победы над финским «Йокеритом» со счетом 4:3 (ОТ).

«Я расстроен, потому что пропустил три шайбы. Но мы выиграли, и это самое главное. Потом посмотрю на свои ошибки. Мы хорошо начали, но потом соперник перевернул игру, мы начали ошибаться, стали проигрывать в борьбе», — поделился хоккеист.

Вдобавок он прокомментировал третью пропущенную шайбу: «Там был рикошет. Нападающий бросил, шайба летела в меня, потом смотрю, она в воротах. Только на медиакубе увидел, что она кого-то коснулась».

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