WORLDSKILLS - 2019

Артур Шипилов

17 октября 2019, 22:30

Спорт

Наставник «Ак Барса»: Мы очень плохо играем при численном преимуществе

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Спорт

Наставник «Ак Барса»: Мы очень плохо играем при численном преимуществе

Фото: Михаил Захаров/архив

Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу казанского коллектива над финским «Йокеритом».

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрий Квартальнов, несмотря на победу над финским «Йокеритом», остался недоволен своими подопечными. Счёт встречи — 4:3 (ОТ).

«В зачёт можем занести только первый период. Но потом мы, к сожалению, очень слабо сыграли третий период. Сегодня нам немного повезло. Но в овертайме забили хороший гол. Таких игр будет много с сильными соперниками», — сообщил журналистам на послематчевой пресс-конференции Квартальнов.

Также он прокомментировал ситуацию с не лучшей игрой команды при розыгрыше лишнего: «Семь потерь шайбы в прошлом матче, сегодня ещё больше. Очень плохо, будем думать над нашей игрой».

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