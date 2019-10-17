«Ак Барс» прервал победную серию «Йокерита»: финны проиграли после шести побед подряд

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский «Ак Барс» на своем льду обыграл финский «Йокерит» со счетом 4:3 в овертайме. До приезда в Казань финны одержали шесть побед подряд, но «барсы» прервали успешную серию «джокеров».

Бесспорно, «Йокерит» является сильнейшим иностранным клубом КХЛ. Примечательно, что именно из «Йокерита» в сезоне 2000-2001 перешел в «Ак Барс» нападающий Дмитрий Квартальнов, нынешний наставник казанцев. Так что игра предстояла архиважная со всех сторон.

Говоря о составе хозяев, отметим в воротах Тимура Билялова, защитника Камиля Фазылзянова в первой паре вместо шведа Микаэля Викстранда.

Игра началась с резких и настойчивых атак финнов. Но первый реальный голевой момент реализовали казанцы. Канадская контратака, прострел Патриса Кормье на дальнюю штангу, бросок в касание Джастина Азеведо, 1:0. Еще один момент, снова удобную передачу сделал Кормье, вышедший на одного защитника вместе с Кириллом Петровым, бросок в касание, 2:0. «Ак Барс» в первом периоде сыграл на редкость рационально и эффективно, точнее, первая тройка хозяев, чего не скажешь про гостей.

Тренеры «Йокерита» сделали свои выводы по итогам первого периода, замена вратаря — место Яниса Калныньша занял Антти Ниеми. Вскоре гости остались в меньшинстве и... забили. Петров завалил убегавшего один на один Брайана О’Нила, и пострадавший четко использовал буллит, 2:1. Успех воодушевил финнов, и через пять минут они восстановили равновесие в счете — Петер Регин с пятака спокойно реализовал передачу из-за ворот, 2:2. А игра заметно оживилась, скорости возросли. Ответ «Ак Барса» не замедлил себя ждать. И вновь отличилась первая тройка хозяев, хитрый, но точный бросок в упор получился у Петрова, дубль Кирилла, 3:2.

Но едва начался третий период, прошло всего 32 секунды, как счет вновь стал равным, свой дубль оформил О’Нил, 3:3. Играть все меньше, а забить никто не может, занервничали команды. Так и доигрались до овертайма, к слову, первого в «Татнефть Арене» в нынешнем сезоне.

В дополнительной пятиминутке команды провели 71 секунду, пока Петров из-за ворот не сделал идеальную передачу на Михаила Фисенко, 4:3.

«Ак Барс» (Казань, Россия) — «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0). Шайбы забросили: Азеведо (5), Петров (19, 38), Фисенко (62) — О’Нил (23, 41), Регин (28). Штраф: 4-6.

«Ак Барс»: Билялов. Фазылзянов-Яруллин, Петров-Кормье-Азеведо; Ожиганов-Юдин, Зарипов-А.Галимов-Галиев; Хенкель-Педан, Фисенко-Основин-Воронков; Лямкин, Фрэттин-Ткачев-Э.Галимов; Глухов.

После 17 матчей в активе казанцев стало 28 очков, первое место на Востоке. В следующем туре 19 октября в Уфе «Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.