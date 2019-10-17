WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

17 октября 2019, 21:48

Спорт

«Ак Барс» прервал победную серию «Йокерита»: финны проиграли после шести побед подряд

Рекомендуем

Спорт

«Ак Барс» прервал победную серию «Йокерита»: финны проиграли после шести побед подряд

Фото: Михаил Захаров/архив

В следующем туре 19 октября в Уфе «Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым».

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский «Ак Барс» на своем льду обыграл финский «Йокерит» со счетом 4:3 в овертайме. До приезда в Казань финны одержали шесть побед подряд, но «барсы» прервали успешную серию «джокеров».

Бесспорно, «Йокерит» является сильнейшим иностранным клубом КХЛ. Примечательно, что именно из «Йокерита» в сезоне 2000-2001 перешел в «Ак Барс» нападающий Дмитрий Квартальнов, нынешний наставник казанцев. Так что игра предстояла архиважная со всех сторон.

Говоря о составе хозяев, отметим в воротах Тимура Билялова, защитника Камиля Фазылзянова в первой паре вместо шведа Микаэля Викстранда.

Игра началась с резких и настойчивых атак финнов. Но первый реальный голевой момент реализовали казанцы. Канадская контратака, прострел Патриса Кормье на дальнюю штангу, бросок в касание Джастина Азеведо, 1:0. Еще один момент, снова удобную передачу сделал Кормье, вышедший на одного защитника вместе с Кириллом Петровым, бросок в касание, 2:0. «Ак Барс» в первом периоде сыграл на редкость рационально и эффективно, точнее, первая тройка хозяев, чего не скажешь про гостей.

Тренеры «Йокерита» сделали свои выводы по итогам первого периода, замена вратаря — место Яниса Калныньша занял Антти Ниеми. Вскоре гости остались в меньшинстве и... забили. Петров завалил убегавшего один на один Брайана О’Нила, и пострадавший четко использовал буллит, 2:1. Успех воодушевил финнов, и через пять минут они восстановили равновесие в счете — Петер Регин с пятака спокойно реализовал передачу из-за ворот, 2:2. А игра заметно оживилась, скорости возросли. Ответ «Ак Барса» не замедлил себя ждать. И вновь отличилась первая тройка хозяев, хитрый, но точный бросок в упор получился у Петрова, дубль Кирилла, 3:2.

Но едва начался третий период, прошло всего 32 секунды, как счет вновь стал равным, свой дубль оформил О’Нил, 3:3. Играть все меньше, а забить никто не может, занервничали команды. Так и доигрались до овертайма, к слову, первого в «Татнефть Арене» в нынешнем сезоне.

В дополнительной пятиминутке команды провели 71 секунду, пока Петров из-за ворот не сделал идеальную передачу на Михаила Фисенко, 4:3.

«Ак Барс» (Казань, Россия) — «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0). Шайбы забросили: Азеведо (5), Петров (19, 38), Фисенко (62) — О’Нил (23, 41), Регин (28). Штраф: 4-6.

«Ак Барс»: Билялов. Фазылзянов-Яруллин, Петров-Кормье-Азеведо; Ожиганов-Юдин, Зарипов-А.Галимов-Галиев; Хенкель-Педан, Фисенко-Основин-Воронков; Лямкин, Фрэттин-Ткачев-Э.Галимов; Глухов.

После 17 матчей в активе казанцев стало 28 очков, первое место на Востоке. В следующем туре 19 октября в Уфе «Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Владимир Ткачев: В игре «Ак Барса» случился кавардак, мы допустили слишком много ошибок
Новости дня
22:52
Владимир Ткачев: В игре «Ак Барса» случился кавардак, мы допустили слишком много ошибок

Нападающий казанского клуба отметил, что команда «рано поверила в победу».

22:44
«Нефтехимик» устоял перед фаворитом: победа над СКА подняла нижнекамцев на 10-е место

В следующем туре 20 октября в Риге «Нефтехимик» сыграет с местным «Динамо».

22:36
Голкипер «Ак Барса»: Хорошо начали матч с «Йокеритом», но соперник перевернул игру

Тимур Билялов рассказал о третьей пропущенной шайбе, которая очутилась в воротах после рикошета.

22:30
Наставник «Ак Барса»: Мы очень плохо играем при численном преимуществе

Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу казанского коллектива над финским «Йокеритом».

22:28
Участники программы арендного жилья получат ключи от новых квартир в Камском Устье

Всего в текущем году инвестиционная программа Госжилфонда при Президенте РТ предполагает строительство 165 домов на 7,8 тыс. квартир.

22:02
Всемирный форум татарской молодежи заявил о замене произведения для «Татарского диктанта»

Вместо отрывка из повести «Болын» Фаузии Байрамовой будет использован отрывок из произведения «Мин кулыма китап алам» Роберта Миннуллина.

21:48
«Ак Барс» прервал победную серию «Йокерита»: финны проиграли после шести побед подряд

В следующем туре 19 октября в Уфе «Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым».

21:28
Волейболистки из Казани выиграли чемпионат Европы среди полицейских

В финале чемпионата сборная России, составленная из игроков женского ВК «Динамо-Казань» обыграла команду Чехии.

21:04
Во время клубного чемпионата мира волейболисты «Зенита-Казани» сыграют с победителем Лиги чемпионов

Турнир пройдет в бразильском городе Бетин с 3 по 8 декабря.

20:58
В четырех районах Казани временно отключат электричество

Причина отключений — плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования подстанций.

20:44
Татарстанцы с нарушениями зрения смогут впервые принять участие в «Географическом диктанте»

Акция будет проводиться 27 октября в России и за рубежом.

20:34
Муфтий РТ: Презентация переводов смыслов Корана на татарский язык в Москве - историческое событие

По словам Камиля хазрата Самигуллина, еще ни разу в столице России презентации татарских книг не проходили.

20:28
Ведущей концерта фестиваля «Ветер перемен» в Нью-Йорке будет Чулпан Хаматова

Мероприятие состоится в концертном зале Карнеги-холл 17 января 2020 года.

20:14
Казань примет Всероссийский конкурс студенческих отрядов «Труд крут»

Мероприятие состоится с 21 по 24 октября.

20:08
В Казани на «Ориентирах будущего» эксперты из четырех стран расскажут об аспектах развития туризма

Форум состоится с 23 по 25 октября 2019 года.

20:02
Два километра стеллажей появились в девяти архивных отделах Татарстана

Стоимость архивных стеллажей составляет 11,7 млн рублей.

19:48
В Казани специалисты из России и СНГ обсудят вопросы диагностики и лечения рака молочной железы

Мероприятие состоится 18 октября в ИТ-парке.

19:40
Женщины-депутаты попросят Правительство РТ разработать программу «Школьный двор»

Депутатское объединение «Мэрхэмэт – Милосердие» определило приоритетные направления работы на следующий год.

19:32
Села Старые Матаки и Абдул-Салманы в Татарстане соединила новая дорога протяженностью около 4 км

Во время строительства были установлены 38 дорожных знаков, 112 сигнальных столбиков, 288 погонных метров барьерных ограждений.

19:20
Женщины-депутаты Госсовета РТ организуют горячую линию по теме семейно-бытового насилия

Представители объединения «Мэрхэмэт – Милосердие» утвердили план работы на предстоящий год.

19:06
Мэрия Казани намерена снести два торговых павильона и один киоск

Торговые точки, установленные незаконно, демонтируют на улицах Восстания, Ломжинская и Ново-Давликеевская.

19:02
В Татарстане назначили координаторов федеральных проектов «Единой России»

В Казани состоялось заседание президиума Регионального политического совета «Единой России».

18:48
Судья административного суда Германии: Хороший судья должен быть толерантным и уважать людей

Кандидат юридических наук Зина Штамм рассказала казанским студентам о немецкой правовой системе.

18:40
В «Татмедиа» состоялась встреча четырех поколений руководителей государственного агентства

Инициировал встречу Ирек Миннахметов, в обсуждении перспектив развития агентства приняли участие Марат Муратов, Айрат Зарипов и Айдар Салимгараев.

18:34
В Москве прошла презентация издания с переводом смыслов Корана на татарский язык

Издание объемом 760 страниц увидело свет в Год толкования Корана.

События