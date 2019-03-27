Всемирный форум татарской молодежи заявил о замене произведения для «Татарского диктанта»

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Рамис Латыпов). Произведение, выбранное для организаторами для «Татарского диктанта», будет заменено на другое. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова.

Вместо ранее выбранной повести Фаузии Байрамовой «Болын» («Луг») для диктанта будет и использовано произведение Роберта Миннуллина «Мин кулыма китап палам» («Я беру в руки книгу»).

«Мы с филологами решили, что это произведение больше подходит», — сказала председатель ВФТМ.

Участникам акции, проживающим вне пределов Татарстана, будет предложен отрывок из повести Газиза Мухаметшина «Саумысыз, аккошлар!» («Здравствуйте, лебеди!»).

По словам Ленарии Муслюмовой, отдельный текст выбран и для жителей Башкортостана — это отрывок из произведения Мустая Карима «Озын-озак балачак» («Долгое-долгое детство»).

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