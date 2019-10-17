Муфтий РТ: Презентация переводов смыслов Корана на татарский язык в Москве - историческое событие

(Москва, 17 октября, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин назвал историческим событием презентацию переводов смыслов Корана на татарский язык в Москве. По его словам, до этого еще ни разу в столице РФ презентации татарских книг не проходили. Это – первый случай.

«Мы искали в Интернете, другого такого случая не нашли», — сказал муфтий.

Камиль хазрат Самигуллин также анонсировал выход аналогичного издания на русском языке. Хотя русскоязычный вариант был готов раньше, первым решили презентовать татарский. «Мы — Духовное управление мусульман Татарстана, татарский язык для нас имеет большое значение», — сказал он.

Сегодня в Москве в Полномочном представительстве РТ в РФ при участии представителей мусульманского духовенства и татарской общественности был презентован перевод смыслов Корана на татарский язык — издание «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә». 760-страничная книга напечатана в издательстве «Хузур» тиражом 1000 экземпляров.

Фундаментальный труд является первым в истории ДУМ РТ изданием перевода смыслов Корана, подготовленным силами самой религиозной организации. Книга увидела свет в рамках объявленного в Татарстане Года толкования Корана.

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