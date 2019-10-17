В Казани на «Ориентирах будущего» эксперты из четырех стран расскажут об аспектах развития туризма

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В Казани на туристическом форуме «Ориентиры будущего», который состоится с 23 по 25 октября 2019 года, выступят международные эксперты из Литвы, Швеции, Германии и России, сообщают организаторы мероприятия.

В первый день форума специалисты рассмотрят различные аспекты развития туризма на природных территориях.

Так, советник министра природных ресурсов Литвы Донатас Балтрушайтис расскажет участникам мероприятия о механизмах госуправления особо охраняемых природных территорий в Европейском Союзе. Создатель бюро BAULAND, специализирующегося на вопросах урбанистики и стратегиях городского развития, он принимает участие в различных градостроительных и исследовательских проектах в Бельгии, Нидерландах, Литве и Латвии, является одним из основателей Литовской городской инновационной сети (LUIT), участвовавшей в разработке городской градостроительной стратегии Литвы.

Второй аспект разработки ООПТ — «особенности планирования инфраструктурных решений на природных территориях» — рассмотрит Пако Бюрбаум. Он является главой компании SOENT International Tourism Consulting Group и имеет большой опыт предпринимательской деятельности в сфере туризма, в том числе принимал участие в разработке и реализации совместных проектов с Loro Parque (Испания), National Geographic (США), IPK International (Германия). В центре внимания эксперта особое место особое место принадлежит Центральной Азии.

Следующий спикер — Елена Баженова является координатором проектов природного заповедника Kullaberg (Швеция). В центре ее выступления будут тема безотходности экотуризма и разбор конкретных кейсы международных практик по эффективному управлению отходами, которая называется waste management.

В конце стартовой сессии первого дня форума «Ориентиры будущего» выступит российский эксперт Вячеслав Иванов. Он является директором проектов АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». В рамках выступления он поделится с участниками форума с результатами проведенной им экспертизы по вопросам управления ООПТ.

«Вячеслав Иванов имеет разносторонний опыт управления проектами развития, в том числе, в части формализации бизнес-моделей, подготовки финансовых моделей и реализации стратегий развития», — говорится в сообщении организаторов.

Туристический форум «Ориентиры будущего» пройдет в Казани с 23 по 25 октября 2019 года и соберет около тысячи специалистов данной отрасли, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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