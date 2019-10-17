Женщины-депутаты попросят Правительство РТ разработать программу «Школьный двор»

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Члены депутатского объединения «Мэрхэмэт – Милосердие» намерены обратиться в органы исполнительной власти с предложением о разработке республиканских программ «Школьный двор» и «Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования». Об этом стало известно сегодня на заседании объединения женщин-депутатов, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«В числе традиций объединения "Мэрхэмэт – Милосердие" - тесная работа с органами исполнительной и муниципальной власти. В прошлом созыве была создана четкая вертикаль женщин-депутатов Государственного Совета и муниципальных образований. Такая практика доказала свою эффективность, и мы продолжим ее в этом созыве», - сказала заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель объединения Татьяна Ларионова.

По мнению вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой, необходимо совместно обсуждать и ход реализации национальных проектов. «Большая проблема сегодня – информирование населения о действующих национальных проектах. В августе прошла стратегическая сессия социального блока, было принято решение о создании общественных экспертных советов. Считаю, нам нужно плотнее работать с профсоюзами. Сегодня членами профсоюзных организаций являются более 800 тыс. человек», - отметила она.

На заседании парламентарии утвердили план работы объединения женщин-депутатов Государственного Совета Татарстана «Мэрхэмэт – Милосердие» на 2019 – 2020 годы.

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