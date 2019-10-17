(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В «Татмедиа» состоялась встреча четырех поколений руководителей государственного агентства. Айдар Салимгараев принял Марата Муратова, Ирека Миннахметова и Айрата Зарипова. Во время встречи обсуждались вопросы развития агентства.

Айдар Салимгараев возглавил Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» 24 сентября в связи с переходом прежнего руководителя агентства — Айрата Зарипова — в Госсовет РТ. Зарипов руководил работой агентства с 2015 по 2019 год.

С 2012 по 2015 год «Татмедиа» возглавлял Ирек Миннахметов, который сейчас является главой ОАО «Татспиртпром». До него, с 2009 по 2012 год, пост руководителя республиканского агентства занимал Марат Муратов, который в настоящее время является первым заместителем руководителя Аппарата Президента РТ.

Айдар Салимгараев, до того как стать главой «Татмедиа», руководил информационно-аналитическим управлением Президента РТ.

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