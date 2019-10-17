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Татар-информ

17 октября 2019, 18:30

Официальная хроника

Рустам Минниханов обсудил развитие экспорта предприятий РТ с зампредседателя ВЭБ.РФ

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Официальная хроника

Рустам Минниханов обсудил развитие экспорта предприятий РТ с зампредседателя ВЭБ.РФ

Фото: tatarstan.ru

ВЭБ.РФ объявила об оказании финансовой поддержки поставкам продукции КАМАЗа в Туркменистан.

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов провел встречу с первым заместителем председателя - членом правления ВЭБ.РФ Михаилом Кузовлевым.

В рамках встречи стороны обсудили возможности развития сотрудничества сежду РТ и ВЭБ.РФ, в частности, в части наращивания объемов экспорта продукции предприятий республики.

Ранее организация объявила об оказании финансовой поддержки поставкам продукции ПАО «КАМАЗ» в Туркменистан. Две тыс. единиц техники марки «КАМАЗ», среди которых 800 самосвалов, 300 бортовых машин, и спецтехнику коммунального назначения, планируется поставить в ближайшие два года.

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