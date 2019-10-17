Женщины-депутаты Госсовета РТ организуют горячую линию по теме семейно-бытового насилия

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В ближайшем месяце члены депутатского объединения «Мэрхэмэт – Милосердие» проведут телефонную горячую линию «Женское внимание», посвященную теме семейно-бытового насилия. Организована она будет совместно с Уполномоченным по правам человека в РТ. Об этом стало известно сегодня на заседании объединения женщин-депутатов, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

По словам заместителя Председателя Госсовета РТ, руководителя объединения «Мэрхэмэт – Милосердие» Татьяны Ларионовой, приоритетными для парламентариев в 2019 – 2020 годы станут вопросы законодательного регулирования мер социальной поддержки многодетных семей, сохранения женского здоровья, создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста с инвалидностью, охраны труда женщин и многие другие.

«При составлении плана мы ориентировались на положения послания Президента Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету, учли ключевые события предстоящего года – столетие ТАССР и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, а также наказы наших избирателей, которые мы получили в ходе избирательной кампании», - отметила Ларионова.

Кроме того, депутаты продолжат реализацию традиционных для объединения благотворительных и социальных проектов.

На заседании был утвержден план работы объединения женщин-депутатов Государственного Совета Татарстана «Мэрхэмэт – Милосердие».

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