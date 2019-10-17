Песошин обсудил вопросы охраны водных биоресурсов с главой Средневолжского управления Росрыболовства

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Премьер-министр РТ Алексей Песошин провел встречу с главой Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Вадимом Ткачевым в Доме Правительства РТ, информирует пресс-служба Президента РТ.

«В рамках встречи обсуждались вопросы сотрудничества в сфере надзора и охраны водных биоресурсов, а также развития отрасли рыболовства в РТ», — говорится в сообщении пресс-службы.

В работе принимали участие председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Фёдор Батков, а также представители профильных ведомств.

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