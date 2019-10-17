В Москве прошла презентация издания с переводом смыслов Корана на татарский язык

(Москва, 17 октября, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). В Москве в Полномочном представительстве РТ в РФ при участии представителей мусульманского духовенства и татарской общественности прошла презентация издания с переводом смыслов Корана на татарский язык — издание «Кэлам Шэриф. Мэгънэви тэржемэ». 760-страничная книга напечатана в издательстве «Хузур» тиражом 1000 экземпляров.

Фундаментальный труд является первым в истории ДУМ РТ изданием перевода смыслов Корана, подготовленным силами самой религиозной организации. Книга увидела свет в рамках объявленного в Татарстане Года толкования Корана.

При подготовке издания были использованы толкования на татарском и старо-татарском языках, в особенности Нугмани, Мухаммада Садыйка ибн Шах Ахмад Иманколый Казани «Тасхилюль-байан», Шайхульислама Хамиди «Аль-Иткан». Также использованы тафсиры на арабском и турецком языках, в том числе труды многих выдающихся исламских историков и богословов. В процессе работы специалисты ДУМ РТ обращались к опыту современных татарских авторов-тафсиров: Рабита Батуллы, Фарида хазрата Салмана, Габдельбари хазрата Исаева и других.

Подготовленный ДУМ РТ перевод смыслов Корана отличается тем, что максимально приближен к синтаксической конструкции и лексическому составу подлинника. Это исключает неверное понимание текста читателями, отметили представители татарстанского муфтията.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.