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Татар-информ

17 октября 2019, 19:02

Политика

В Татарстане назначили координаторов федеральных проектов «Единой России»

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Политика

В Татарстане назначили координаторов федеральных проектов «Единой России»

Фото: Владимир Васильев/архив

В Казани состоялось заседание президиума Регионального политического совета «Единой России».

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Сегодня в столице РТ прошло заседание президиума Регионального политического совета «Единой России». Заседание стало первым рабочим совещанием после выборов депутатов в Госсовет РТ шестого созыва, поэтому на повестке дня было много организационных вопросов, отмечает инфоцентр ТРО ВПП «Единая Россия». 

Так, во время встречи были назначены новые региональные координаторы федеральных партийных проектов. Председатель Комитета ГС РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин стал координатором проекта «Городская среда», председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова — «Историческая память», начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина — «Крепкая семья», заместитель председателя Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова — «Культура малой родины». 

Также было принято решение о созыве XXXI Конференции Татарстанского регионального отделения «Единой России», которая состоится в Казани в ноябре.

Кроме того, на заседании президиума был согласован план работы фракции единороссов в республиканском парламенте. 

«Проводя заседание президиума, мы имеем задачи, которые ставим уже на следующий год. Он будет насыщенным, с крупными событиями, которые пройдут, безусловно, при участии партии „Единая Россия“», — отметил секретарь татарстанского отделения, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

По окончании встречи лидер татарстанских единороссов вручил партийные билеты новым членам «Единой России».

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