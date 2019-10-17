Рустам Минниханов провёл заседание наблюдательного совета Казанского федерального университета

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Сегодня под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова в Казанском федеральном университете состоялось заседание наблюдательного совета. Об этом информирует пресс-служба руководителя республики.

В заседании принимали участие члены совета, в числе которых были замминистра науки и высшего образования РФ Марина Боровская и замминистра финансов РФ Алексей Лавров.

Также письменное мнение по вопросам повестки прислали гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

В ходе заседания обсуждались вопросы текущего управления университетом, а также был заслушан доклад ректора КФУ Ильшата Гафурова.

В своем сообщении он отметил, что в основе планирования и оценки эффективности деятельности университета лежат два стратегических документа — Программа развития федерального университета и Программа повышения глобальной конкурентоспособности (Проект 5-100), участие в которой КФУ принимает с 2013 года. Кроме них университет опирается на требования программ, формирующих задания со стороны РТ.

Доклад Ильшата Гафурова освещал пятилетний период, начиная с 2015 года, и был разбит на несколько основных параграфов: образование, наука, инновации, интернационализация, инфраструктура, финансы, планы и перспективы. Последний из них включал в себя план развития Казанского федерального университета и целевые показатели, на достижение которых организация нацелена в ближайшем будущем.

«В дальнейшем мы также планируем фокусироваться на трансляции и интернационализации, чтобы к 2024 году стать ведущим российским университетом в области технологий подготовки специалистов с лучшими результатами интеграции академических и прикладных навыков, компетенций, а также способных эффективно адаптироваться и созидательно трансформировать внешнюю полиэтническую и мультикультурную среду», — резюмировал ректор КФУ.

Президент РТ, комментируя предложение Ильшата Гафурова о принятии обновленной стратегии развития, напомнил об особом значении университета в жизни Татарстана, а также о высокой роли науки и высоких технологий для развития республики.

«Предлагаю утвердить отчет ректора КФУ и проект программы развития университета, а также рекомендовать Ильшата Рафкатовича на следующий срок в должности ректора», — сказал Рустам Минниханов.

Выполнение взятых КФУ обязательств было подтверждено и заместителем министра науки и высшего образования РФ Мариной Боровской. Она отметила, что заявленные ранее приоритетные направления исполняются, и КФУ выполняет свои задачи как федеральный вуз, привлекает иностранных студентов, и поддержала мнение Президента РТ о рекомендации Ильшата Гафурова на следующий срок в качестве ректора.

Все решения, которые требовалось согласовать на данном заседании, были утверждены с помощью голосования. По его итогам бюджет КФУ за 2019 год превысит 11 млрд рублей, повысится средняя заработная плата преподавателей и научных работников, сохранив отметку, в два раза превышающую средний показатель зарплат по РТ.

В завершение заседания Рустам Минниханов вручил замминистра науки и высшего образования РФ Марине Боровской и замминистра финансов России Алексею Лаврову благодарности Президента Татарстана.

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