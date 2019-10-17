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Татар-информ

17 октября 2019, 18:48

Экономика и финансы

Судья административного суда Германии: Хороший судья должен быть толерантным и уважать людей

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Экономика и финансы

Судья административного суда Германии: Хороший судья должен быть толерантным и уважать людей

Кандидат юридических наук Зина Штамм рассказала казанским студентам о немецкой правовой системе.

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В рамках XV Международной научно-практической конференции «Державинские чтения» в Казанском федеральном университете прошла лекция кандидата юридических наук, судьи Верховного административного суда Северной Рейн-Вестфалии (Германия) Зины Штамм. Слуга закона рассказала студентам юридического факультета КФУ о судебной системе Германии, а также ответила на их вопросы.

«По возможности судья должен воздерживаться от личностных решений и оставаться нейтральным, но зачастую получается, что мы принимаем решение исходя из своего собственного воспитания, политических и других убеждений», — отметила Штамм, отвечая на вопрос о том, чем должен руководствоваться судья при принятии решений.

В пример она привела судебные практики в части предоставления политического убежища. Большую роль в этом вопросе, по мнению Зины Штамм, играет то, насколько судья поверил в историю человека. Также она выделила личностные качества, которыми должен обладать слуга закона.

«С одной стороны — это хорошие профессиональные знания. Но с другой стороны — это вопрос вечности, кто должен становиться судьями. Я думаю, что хороший судья должен верить в свои силы, относиться к людям с уважением и толерантно, а также хорошо ориентироваться в расследовании», — заключила судья административного суда Северной Рейн-Вестфалии.

С 17 по 19 октября 2019 года Татарстан примет участников XV Международной научно-практической конференции «Державинские чтения». Цель конференции — изучение деятельности и творчества Державина, обсуждение социально-экономических вопросов права, теоретических и практических проблем юридической науки, вопросов формирования правовой культуры и правосознания граждан.

Во время мероприятия планируется проведение круглых столов, олимпиады по теории государства и права, а также пленарного заседания с участием родственницы Гавриила Державина из Франции Надежды Михайловны Бестужевой-Грегори.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в XV Международной научно-практической конференции «Державинские чтения» в Казани поучаствуют эксперты из 14 стран. 

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