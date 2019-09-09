«Татнефть» предложила Московской области проект по добыче метана на свалках

(Альметьевск, 17 октября, «Татар-информ»). Компания «Татнефть» разработала проект по добыче и утилизации опасных для экологии газов, которые образуются на полигонах твердых бытовых отходов. Свои услуги компания предлагала Правительству Московской области. Об этом сообщил генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов на международной конференции в Альметьевске.

«Мы в свое время делали проект по утилизации свалочного газа, наши технологии бурения скважин на нефтяных месторождениях очень похожи на то, что можно делать со свалочным газом. Я звонил в Правительство Московской области, говорил, что мы можем приехать, развернуть мобильные установки. Мне ответили, что все здорово, но к ним уже голландцы приехали», — сказал Наиль Маганов.

По словам генерального директора, проект по добыче и утилизации опасных газов сейчас планируется реализовать в Татарстане. «Это немного неожиданный побочный проект, но тем не менее какой-то плюс от нашей деятельности есть», — отметил генеральный директор.

В своем выступлении Наиль Маганов пояснил, что защита экологии является ключевым приоритетом для руководства «Татнефти». Одним из постоянных проектов компании является воспроизводство лесов в республике. «Мы без шума и громкой рекламы делаем это уже порядка 10 лет. С каждого литра топлива, которое продаем на своих заправках, мы отчисляем определенную сумму на посадку деревьев. На сегодняшний день мы посадили порядка 9 млн деревьев», — привел пример генеральный директор.

В Альметьевске сегодня открылся международный форум «Наука и Инновации», объединивший авторитетных российских и международных экспертов, представителей государственных органов, ведущих специалистов бизнес-направлений отрасли, ученых, а также молодых специалистов.

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