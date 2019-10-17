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Татар-информ

17 октября 2019, 18:02

Сельское хозяйство

Жителей РТ приглашают принять участие в сельхозярмарках

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Сельское хозяйство

Жителей РТ приглашают принять участие в сельхозярмарках

По итогам пяти осенних ярмарок 2019 года реализовано продукции на 579,2 млн рублей.

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В субботу, 19 октября, жителей Татарстана приглашают принять участие в сельскохозяйственных ярмарках, организованных Минсельхозпродом РТ, информирует пресс-служба ведомства.

В этот день татарстанцы смогут приобрести сельхозпродукцию по доступным ценам в Казани, Набережных Челнах и в поселке Октябрьский Зеленодольского района (торгово-ярмарочный комплекс «Новая Тура»). Среди прочего на ярмарке будет представлена продукция фермерских хозяйств: мясо, колбасная продукция, разливное молоко, сыр, масло, яйца, овощи, мёд, сахар, мука, крупы и др.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что осенние ярмарки начали свою работу 14 сентября и будут еженедельно организовываться вплоть до нового года. На всех площадках ассортимент продукции имеет свою специфику и представлен с учетом спроса жителей. 

«Сообщить о том, какая продукция нужна, горожане могут непосредственно на самих ярмарочных площадках. Для этого предусмотрены специальные ящики», — напоминают в Минсельхозпроде РТ.

Данные мероприятия имеют большую популярность у горожан, особенно у людей старшего поколения. Так, в 2019 году были проведены 5 весенних и 5 осенних ярмарок, по итогам которых в Казани, Набережных Челнах и Зеленодольском районе было реализовано продукции на 579,2 млн рублей. Это 881,2 тонны мяса, 219,4 тонны разливного молока, 4,4 млн куриных яиц, 359 тонн муки, а также 444,3 тонны сахарного песка.

С подробной информацией о местах организации ярмарок можно ознакомиться на официальном сайте Минсельхозпрода РТ.

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