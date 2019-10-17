Челнинку, подозреваемую в детоубийстве, выписали из больницы и отправили в СИЗО

(Набережные Челны, 17 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинку, которая подозревается в детоубийстве, выписали из больницы и отправили в СИЗО. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Физическое состояние 32-летней Альбины Исмагиловой на данный момент признано удовлетворительным. Женщину выписали из больницы, где она находилась в спецпалате, и этапировали в Мензелинский следственный изолятор.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ночь с 7 на 8 октября в одном из домов в 59-м женщина пыталась убить своих детей после ссоры с супругом, которого подозревала в измене.

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