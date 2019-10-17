Татарстанец завоевал «золото» чемпионата Поволжья по велокроссу-маунтинбайку

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Татарстанский велогонщик Марат Зиатдинов стал чемпионом Поволжья по велокроссу-маунтибайку, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Окружной чемпионат и первенство проводился в Чебоксарах и собрал около 100 лучших велогонщиков Поволжья — представителей Татарстана, Чувашии, Пермского края и Самарской области.

«В течение дня спортсмены разыграли медали в 4-х возрастных группах среди юношей и девушек, мужчин и женщин», — говорится в сообщении министерства.

Представитель Татарстана Марат Зиатдинов в упорной борьбе выиграл «золото» среди мужчин на дистанции 22 км. Также спортсмен стал обладателем титула чемпиона Поволжья.

Следующее соревнование, ожидающее Марата Зиатдинова, — чемпионат и первенство России по велокроссу.

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