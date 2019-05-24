«Татнефть» планирует закачивать под землю парниковые газы для роста нефтедобычи и сохранения климата

(Альметьевск, 17 октября, «Татар-информ»). Компания «Татнефть» планирует использовать газовые выбросы котельных и нефтехимических установок для повышения нефтеотдачи пластов. Такое решение будет способствовать сохранению экологии в Татарстане. Такое мнение высказал генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.

«Член совета директоров „Татнефти“ Ласло Гереч работал в компании „МОЛ Оман Лимитед“, которая активно использует в добыче СО2, и мы к нему подошли с проектом, как выбросы дымовых газов с наших электростанций, объектов нефтепереработки закачивать в пласты и для повышения нефтеотдачи, и исходя из вопросов экологии», — сказал Маганов на полях международной конференции в Альметьевске. Он отметил, что проект пока находится в стадии обсуждения.

По словам Наиля Маганова, компания «Татнефть» реализует целую серию проектов по сохранению экологии и все производственные планы рассматривает через призму экологической нагрузки.

Совет директоров «Татнефти» в сентябре 2019 года утвердил новую редакцию политики в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Впервые в политике компании отражены принципы и основы деятельности в области предотвращения изменения климата. Документ предполагает организацию комплексного учета парниковых газов. Для реализации политики в области изменения климата независимый директор Ласло Гереч назначен советом директоров отвечающим за надзор деятельности, связанной с изменением климата.

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