Вероника Кудерметова сотворила громкую сенсацию на ВТБ Кубке Кремля по теннису

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Тимур Касимов). Сегодня в Москве 22-летняя уроженка столицы Татарстана Вероника Кудерметова встретилась в матче 1/8 финала ВТБ Кубка Кремля по теннису с одесситкой Элиной Свитолиной.

Украинская теннисистка считалась явной фавориткой предстоящего матча. За это говорили несколько факторов. Во-первых, 25-летняя Свитолина — более опытная спортсменка, в профессиональном теннисе с 2010 года. Во-вторых, на данный момент украинка является четвертой в мировом женском рейтинге (Вероника – 42-я). В-третьих, Свитолина подошла к матчу с Кудерметовой куда более свежей: россиянка уже провела на турнире матчи 1/16 финала в одиночном турнире и 1/8 финала в парном. Для Элины же этот поединок был стартовым в турнире: как первая сеянная, она начинала ВТБ Кубок Кремля со стадии 1/8 финала.





Вторили специалистам и букмекеры, которые принимали ставки на победу Свитолиной с пониженным коэффициентом 1,5. На победу Кудерметовой можно было поставить с коэффициентом 2,7.



Начало встречи оказалось многообещающим для уроженки Казани и ее поклонников, среди которых на трибуне был замечен и отец татарстанской теннисистки – бывший нападающий казанского «Ак Барса» Эдуард Кудерметов. Вероника сходу взяла гейм на подаче соперницы и выиграла свою – 2:0. Затем теннисистки по два раза выигрывали геймы на своей подаче. При счете 4:2 Кудерметова еще раз выиграла гейм на подаче Свитолиной и затем хладнокровно завершила первый сет в свою пользу – 6:2.



Второй сет показал, что не зря украинская теннисистка входит в элиту мирового женского тенниса. Свитолина прибавила в точности ударов, стала меньше ошибаться и сразу вышла вперед. Выиграв первые три гейма она дала понять, что не намерена заканчивать эту встречу за два сета. Всё, что удалось Кудерметовой во втором сете, – выиграть один гейм на своей подаче. В итоге 6:1 в пользу украинки и зрителей ждал увлекательный третий сет.



Казалось, что после ошеломляющих 1:6 во втором сете, Кудерметова дрогнет. Свитолина продолжала гнуть свою линию, выиграв свою подачу и подачу Вероники. 2:0 – отличное начало решающего сета для украинки. Но Кудерметова включила повышенную передачу и сумела не только отыграться, но и вышла вперед.



В решающем сете при счете 4:3 в свою пользу, Кудерметовой потребовался медицинский тайм-аут. Вероника жаловалась на неприятные ощущения в правом глазу. Пришедшие к ее скамейке врачи закапали спортсменке в оба глаза, после чего Кудерметова смогла продолжить игру.





В дальнейшем теннисистки продолжали стабильно брать свои подачи. Так продолжалось до счета 6:5 в пользу Вероники. Она сумела вырвать решающее очко на подаче соперницы – 7:5, победа Кудерметовой в сете и в матче.



Итог изнурительного по продолжительности (сет длился аж 1 час 5 минут), но невероятного по накалу борьбы третьего сета – триумф Вероники Кудерметовой – пожалуй, пока это главная сенсация турнира.





В четвертьфинале турнира Кудерметова сыграет с победителем встречи двух россиянок – Варвары Грачевой и Анастасии Павлюченковой.

ВТБ Кубок Кремля.

17 октября, Москва, ледовый дворец «Крылатское».

Элина Свитолина – Вероника Кудерметова 1:2 (2:6, 6:1, 5:7).



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