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Татар-информ

17 октября 2019, 16:35

Происшествия

Следком Татарстана изучает обстоятельства гибели мужчины из-за хлопка газового баллона в Азнакаево

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Происшествия

Следком Татарстана изучает обстоятельства гибели мужчины из-за хлопка газового баллона в Азнакаево

Трагедия произошла возле гаража, в котором хранились кислородные баллоны.

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Следком проводит проверку после гибели мужчины из-за хлопка газового баллона, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«Вчера утром в Азнакаево погиб 67-летний мужчина. Сам инцидент произошел у гаража, который местный предприниматель арендовал для хранения кислородных баллонов», — рассказал Шептицкий.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм. В данный момент специалисты следственного комитета выясняют, что стало причиной трагедии.

 

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