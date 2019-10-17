В Казани впервые с 1890 года переиздадут собрание сочинений Гавриила Державина

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). В Казани в рамках XV Международной научно-практической конференции «Державинские чтения» переиздадут собрание сочинений Гавриила Державина. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый проректор Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) Дмитрий Гурьев.

«Четыре года назад было предложено изыскать возможность и переиздать Державина. Сейчас он издается здесь в рамках конференции впервые с 1890 года», — отметил Гурьев.

Он также продемонстрировал один из томов — репринт с полным собранием сочинений Державина, которое хранится в Казанском (Приволжском) федеральном университете. Венцом издания станет финальный том — уже не репринт, а работа коллектива из 50 авторов, в том числе литераторов, филологов, сотрудников Московского государственного университета и других.

«Аналогичного издания никто никогда не делал, работа просто титаническая. Я надеюсь, мы успеем сделать ее к следующим „Державинским чтениям“, в крайнем случае — через два года», — поделился первый проректор РПА Минюста РФ.

В этой работе также заинтересована родственница Державина из Франции Надежда Михайловна Бестужева-Грегори, заключил спикер.

С 17 по 19 октября 2019 года Татарстан принимает участников XV Международной научно-практической конференции «Державинские чтения». Цель конференции — изучение деятельности и творчества Державина, обсуждение социально-экономических вопросов права, теоретических и практических проблем юридической науки, вопросов формирования правовой культуры и правосознания граждан.

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