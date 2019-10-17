Два километра стеллажей появились в девяти архивных отделах Татарстана

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В девяти архивных отделах районов Татарстана установлены современные металлические мобильные и стационарные стеллажи. Новое оборудование получили Бавлинский, Мензелинский, Сармановский, Тетюшский, Апастовский, Новошешминский, Спасский, Верхнеуслонский и Пестречинский районы. Об этом сообщает пресс-служба Госархива РТ.
На обновление данного оборудования из республиканского бюджета выделено 11,7 млн рублей. Общее количество стеллажей составило 910 штук. Общая протяженность стеллажей в длину – 1 километр, а в высоту – 2 км 250 метров.
Передвижные стеллажи имеют много плюсов. При их использовании вместимость архива увеличивается вдвое при прежней площади. Система передвижения стеллажей работает легко, ею может управлять один человек.