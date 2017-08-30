Ведущей концерта фестиваля «Ветер перемен» в Нью-Йорке будет Чулпан Хаматова

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Ведущей концерта фестиваля «Ветер перемен» («Узгэреш жиле») в Карнеги-холл в Нью-Йорке будет Чулпан Хаматова. Мероприятие состоится 17 января 2020 года. Информация об этом размещена на сайте концертного зала Карнеги-холл.

«Фестиваль представит татарскую музыку и популярные песни, основанные на богатых культурных традициях и древнем наследии Республики Татарстан. Ведущей программы будет театральная и киноактриса Чулпан Хаматова», — сообщается на афише концерта на сайте Карнеги-холл.

В концертной программе также примет участие симфонический ансамбль театра оперы и балета им. М. Джалиля, джазовый оркестр Вадима Эйленкрига и балет стрит-джаза.

Стоимость билетов на концерт варьируется от 12 до 85 долларов США.

В Казани IV Фестиваль татарской песни «Узгэреш жиле», или «Ветер перемен», пройдет в ноябре. Мероприятие было создано по инициативе Президента РТ Рустама Минниханова в 2016 году.



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