Казань примет Всероссийский конкурс студенческих отрядов «Труд крут»

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В Казани с 21 по 24 октября состоится Всероссийский конкурс студенческих отрядов «Труд крут», информирует пресс-служба Минобрнауки РТ.

В эти дни в столице Татарстана студенты со всей страны поборются за звание лучших в своей области знаний, покажут свою профподготовку и уровень компетенций. Среди них будут участники строительных, педагогических, сервисных, медицинских, сельскохозяйственных отрядов, а также отрядов проводников.

Также с 25 по 27 октября в Москве пройдет Всероссийский слет, который будет посвящен 60-летию движения и 15-летию Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

«Участие в слете примут 6 тысяч человек из 80 регионов России, стран СНГ и Балтии», — говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках данного мероприятия будет проведено награждение лучших представителей студотрядов, а также объявление лучшего регионального отделения РСО.

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