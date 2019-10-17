WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

17 октября 2019, 20:14

Общество

Казань примет Всероссийский конкурс студенческих отрядов «Труд крут»

Общество

Казань примет Всероссийский конкурс студенческих отрядов «Труд крут»

Мероприятие состоится с 21 по 24 октября.

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В Казани с 21 по 24 октября состоится Всероссийский конкурс студенческих отрядов «Труд крут», информирует пресс-служба Минобрнауки РТ.

В эти дни в столице Татарстана студенты со всей страны поборются за звание лучших в своей области знаний, покажут свою профподготовку и уровень компетенций. Среди них будут участники строительных, педагогических, сервисных, медицинских, сельскохозяйственных отрядов, а также отрядов проводников.

Также с 25 по 27 октября в Москве пройдет Всероссийский слет, который будет посвящен 60-летию движения и 15-летию Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

«Участие в слете примут 6 тысяч человек из 80 регионов России, стран СНГ и Балтии», — говорится в сообщении пресс-службы. 

В рамках данного мероприятия будет проведено награждение лучших представителей студотрядов, а также объявление лучшего регионального отделения РСО.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В четырех районах Казани временно отключат электричество
Новости дня
21:04
Во время клубного чемпионата мира волейболисты «Зенита-Казани» сыграют с победителем Лиги чемпионов

Турнир пройдет в бразильском городе Бетин с 3 по 8 декабря.

20:58
В четырех районах Казани временно отключат электричество

Причина отключений — плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования подстанций.

20:44
Татарстанцы с нарушениями зрения смогут впервые принять участие в «Географическом диктанте»

Акция будет проводиться 27 октября в России и за рубежом.

20:34
Муфтий РТ: Презентация переводов смыслов Корана на татарский язык в Москве - историческое событие

По словам Камиля хазрата Самигуллина, еще ни разу в столице России презентации татарских книг не проходили.

20:28
Ведущей концерта фестиваля «Ветер перемен» в Нью-Йорке будет Чулпан Хаматова

Мероприятие состоится в концертном зале Карнеги-холл 17 января 2020 года.

20:14
Казань примет Всероссийский конкурс студенческих отрядов «Труд крут»

Мероприятие состоится с 21 по 24 октября.

20:08
В Казани на «Ориентирах будущего» эксперты из четырех стран расскажут об аспектах развития туризма

Форум состоится с 23 по 25 октября 2019 года.

20:02
Два километра стеллажей появились в девяти архивных отделах Татарстана

Стоимость архивных стеллажей составляет 11,7 млн рублей.

19:48
В Казани специалисты из России и СНГ обсудят вопросы диагностики и лечения рака молочной железы

Мероприятие состоится 18 октября в ИТ-парке.

19:40
Женщины-депутаты попросят Правительство РТ разработать программу «Школьный двор»

Депутатское объединение «Мэрхэмэт – Милосердие» определило приоритетные направления работы на следующий год.

19:32
Села Старые Матаки и Абдул-Салманы в Татарстане соединила новая дорога протяженностью около 4 км

Во время строительства были установлены 38 дорожных знаков, 112 сигнальных столбиков, 288 погонных метров барьерных ограждений.

19:20
Женщины-депутаты Госсовета РТ организуют горячую линию по теме семейно-бытового насилия

Представители объединения «Мэрхэмэт – Милосердие» утвердили план работы на предстоящий год.

19:06
Мэрия Казани намерена снести два торговых павильона и один киоск

Торговые точки, установленные незаконно, демонтируют на улицах Восстания, Ломжинская и Ново-Давликеевская.

19:02
В Татарстане назначили координаторов федеральных проектов «Единой России»

В Казани состоялось заседание президиума Регионального политического совета «Единой России».

18:48
Судья административного суда Германии: Хороший судья должен быть толерантным и уважать людей

Кандидат юридических наук Зина Штамм рассказала казанским студентам о немецкой правовой системе.

18:40
В «Татмедиа» состоялась встреча четырех поколений руководителей государственного агентства

Инициировал встречу Ирек Миннахметов, в обсуждении перспектив развития агентства приняли участие Марат Муратов, Айрат Зарипов и Айдар Салимгараев.

18:34
В Москве прошла презентация издания с переводом смыслов Корана на татарский язык

Издание объемом 760 страниц увидело свет в Год толкования Корана.

18:30
Рустам Минниханов обсудил развитие экспорта предприятий РТ с зампредседателя ВЭБ.РФ

ВЭБ.РФ объявила об оказании финансовой поддержки поставкам продукции КАМАЗа в Туркменистан.

18:26
Зарплату водителей «скорых» Татарстана повысили на три тысячи рублей

Постановление об увеличении заработной платы опубликовано на сайте Правительства Татарстана.

18:14
Песошин обсудил вопросы охраны водных биоресурсов с главой Средневолжского управления Росрыболовства

Встреча проходила в Доме Правительства РТ.

18:02
Жителей РТ приглашают принять участие в сельхозярмарках

По итогам пяти осенних ярмарок 2019 года реализовано продукции на 579,2 млн рублей.

17:54
Минниханов рекомендовал Ильшата Гафурова на следующий срок в должности ректора КФУ

Президент РТ провёл заседание наблюдательного совета Казанского федерального университета

17:48
В Алькеевском районе по поручению Президента РТ построили новый мост через реку Ата

Трехпролетный мост соединил две части села Нижнее Алькеево.

17:34
Завершается прием заявок на управленческий конкурс «Лидеры России»
17:20
«Татнефть» предложила Московской области проект по добыче метана на свалках

Нефтяники Татарстана высадили в республике 9 млн деревьев для сохранения экологии.

События