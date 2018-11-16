Фестиваль «Наше время – Безнен заман» получил статус духовного нематериального наследия РФ

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). На зональном концерте фестиваля, прошедшем в Заинске в октябре текущего года, стало известно, что фестиваль получил статус духовного нематериального наследия России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ.



«Фестиваль создан для профессионального и дружеского общения работающей молодежи и заслуживает широкого распространения в стране», — отметил ответственный секретарь комиссии ЮНЕСКО и Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Григорий Орджоникидзе.



В этом году в заявочной кампании участвовало более 160 команд и индивидуальных исполнителей. Отборочные этапы фестиваля проходят с октября по ноябрь текущего года и включают в себя четыре зональных отборочных этапа в Альметьевске, Набережных Челнах, Заинске и Казани, суперфинал и гала-концерт в Казани.



На очереди зональные концерты, которые пройдут в Набережных Челнах и Казани 14 ноября. Гала-концерт и награждение состоится 16 ноября в «Пирамиде».



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что фестиваль «Наше время – Безнен заман» в 2019-м посвящен Году рабочих профессий.

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