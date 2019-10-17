В Казани специалисты из России и СНГ обсудят вопросы диагностики и лечения рака молочной железы

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Завтра, 18 октября, в столице РТ состоится «Казанский маммологический форум — 2019», сообщает пресс-служба Республиканского клинического онкологического диспансера МЗ РТ.

Мероприятие будет проходить в Технопарке в сфере высоких технологий «ИТ-парк» и соберет лучших российских и зарубежных специалистов данной области. В ходе форума будут затронуты вопросы системной, локальной и поддерживающей терапии рака молочной железы, общие аспекты данной темы, а также будут предусмотрены сестринские и пациентские секции.

В рамках мероприятия будут проводиться выступления российских и мировых экспертов, занимающихся проблемами, связанными с диагностикой и лечением рака молочной железы.

«В том числе ведущие специалисты отделения маммологии и пластической хирургии РКОД МЗ РТ расскажут о принципах работы маммологической службы онкодиспансера и о достижениях в области реконструктивно-пластических операций», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Казанский маммологический форум — 2019» проводится в рамках Всемирного месяца борьбы против рака молочной железы, объявленного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Впервые всемирная акция была проведена в октябре 1985 года и с тех пор ежегодно привлекает внимание людей по всему миру к профилактике и борьбе с данной патологией.

Рак молочной железы — это одно из наиболее часто встречающихся злокачественных новообразований, возникающих у женщин.

Место проведения форума: город Казань, улица Петербургская, дом 52 (Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»). Начало в 9.00.

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