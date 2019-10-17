Полиция задержала парней, которые в центре Казани похитили и ограбили студента из Колумбии

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В Казани задержаны трое парней, которые затолкали в машину студента из Колумбии, вывезли в лес и ограбили, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«13 октября в полицию обратился 27-летний студент КФУ из Колумбии. Мужчина рассказал, что поздней ночью на Пушкина незнакомые парни схватили его за шею и посадили в машину. В авто парни его избили и вынули из карманов мобильник стоимостью более 20 тысяч рублей и 2 тысячи рублей наличных», — рассказали в полиции.

Полицейские просмотрели камеры наблюдения и выяснили, что двое мужчин следовали в тот час за своей жертвой по Пушкина в сторону Площади свободы. Установить удалось также и авто злоумышленников, на котором похищенного отвезли в лесопосадку в районе Подлужной. После проверки машины выяснилось, что ранее ее водителя привлекали за административное нарушение.

На розыск и задержание ориентировали личный состав ОВД. В тот же день авто преступника нашли на парковке одного из ТЦ города. В итоге сотрудникам отдела уголовного розыска удалось обнаружить и задержать подозреваемых, ими оказались трое парней в возрасте от 21 до 23 лет, все они мигранты.

В процессе расследования также выяснилось, что в день нападения на колумбийца, за пару часов до случившегося, эти трое угрожали ножом 22-летнему бармену казанского ресторана. У молодого человека украли «Айфон», кольцо, мобильник, часы и наличные.

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