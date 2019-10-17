Татарстанцы с нарушениями зрения смогут впервые принять участие в «Географическом диктанте»

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Жители РТ с нарушениями зрения впервые смогут поучаствовать в акции «Географический диктант», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих впервые примет участие в ежегодной международной акции „Географический диктант“», — говорится в сообщении ведомства.

Участие данной категории граждан стало возможным благодаря тому, что в этом году был разработан специальный вариант заданий, состоящий из 40 вопросов двух уровней сложности. Материалы были подготовлены Русским географическим обществом и Всероссийским обществом слепых.

«V Географический диктант РГО» состоится 27 октября в России и за рубежом. Акция проводится РГО при поддержке Президента РФ Владимира Путина.

Основная цель «Географического диктанта» — повышение популярности географических знаний и интереса к географии РФ не только со стороны ее жителей, но и людей со всего мира.

Для того, чтобы стать участником «Географического диктанта», необходима предварительная запись по телефону: 8-903-343-87-46. Мероприятие является бесплатным и анонимным. Начало диктанта в 11.00.

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