В Алькеевском районе по поручению Президента РТ построили новый мост через реку Ата

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В Алькеевском районе Татарстана построен новый мост через реку Ата. Мостовой переход возвели по просьбе сельчан с опережением срока по поручению Президента республики Рустама Минниханова, сообщает Миндортранс РТ.

Предыдущий деревянный пешеходный мост, прослуживший 40 лет, находился в аварийном состоянии, рассказал глава Нижнеалькеевского сельского поселения Мансур Галиуллин.

«В непогоду было очень опасно по нему ходить. И чтобы попасть в школу, мечеть и магазин, машинам приходилось ездить по объездной дороге. И вот благодаря местным предпринимателям, братьям Шайхутдиновым, которые обратились к Президенту РТ Рустаму Минниханову, уже через полтора года в селе появился такой красавец-мост», – добавил он.

Новый трехпролетный мост соединил две части села Нижнее Алькеево. Пролетные строения и опоры изготовлены из железобетона, дорожное покрытие выполнено из литого асфальтобетона.

Длина моста составляет 47,2 метра, ширина – 8 метров, а ширина проезжей части – 4,5 метра. Здесь установлены 53 погонных метра перильного ограждения и 98 погонных метров барьерного металлического ограждения. С одной стороны моста оборудован тротуар шириной 2 метра. На мостовом переходе и подъездах к нему установлены опоры освещения.

При строительстве моста использовались современные материалы, повышающие водонепроницаемость и увеличивающие морозостойкость и прочность бетона. Кроме того, применено специальное гидроизоляционное покрытие, защищающее бетон от влаги, обладающее эластичностью при отрицательных температурах и высокой теплостойкостью.

Строительно-монтажные работы выполнены за счет средств Татарстана по программе дорожных работ на 2019 год.

Всего в этом году в Татарстане по программе дорожных работ построены и реконструированы два путепровода и 11 мостов, отремонтированы шесть мостов и один путепровод.

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