WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

17 октября 2019, 14:15

Hi-Tech

Биометрия в повседневной жизни: участники Finopolis купили «по лицу» более 60 литров кофе

Hi-Tech

Биометрия в повседневной жизни: участники Finopolis купили «по лицу» более 60 литров кофе

Сдать биометрические данные можно в любом из свыше 11 тысяч отделений 175 банков.

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Подведены итоги использования сервиса биометрической оплаты товара, а также системы быстрого прохода на мероприятия (Fast Track) и автоматизированной выдачи именных электронных пропусков (бейджей). Современные технологии, которые внедрил «Ростелеком», были протестированы на Форуме финансовых технологий Finopolis-2019 в Сочи. 

На стенде «Ростелекома» совместно с Банком Русский Стандарт участники форума совершили первый биометрический платеж, оплатив кофе одним взглядом. Такой возможностью воспользовались почти 500 человек — всего было куплено свыше 60 литров кофе. Оплата по биометрии лица проходила с помощью предоплаченной карты «Мир» Банка Русский Стандарт или Системы быстрых платежей. В ближайшее время оплата товаров с использованием Единой биометрической системы будет внедрена в сети кофеен Coffee Bean. 

Для того, чтобы совершать платежи одним взглядом, потенциальному покупателю необходимо сдать биометрические данные в любом банке, где установлено оборудование, передающее информацию в Единую биометрическую систему, а также привязать платежную карту к своему цифровому образу. Сразу после этого можно будет воспользоваться оплатой по биометрии лица. Сегодня сдать биометрические данные можно в любом из свыше 11 тысяч отделений 175 банков. Со списком банков, которые регистрируют биометрию, можно ознакомиться на сайте: bio.rt.ru

Аккредитованные участники мероприятия, зарегистрированные в Единой биометрической системе, также могли пройти на форум, не предъявляя бейдж. Для этого было достаточно посмотреть в камеру или приложить ладонь — система сама определяла наличие человека в списках посетителей. В будущем такая же система может быть внедрена в аэропортах. За время форума система Fast Track зафиксировала 1 500 проходов — каждый пятый участник прошел на форум по биометрии.

Для посетителей форума, которые не сдали биометрические данные заранее, точки регистрации биометрии были открыты на стендах «Ростелекома». Регистрацию проводили «Тинькофф», Банк Русский Стандарт и ПСБ. Кроме того, участники Finopolis-2019 могли зарегистрироваться в Единой биометрической системе в отелях Radisson Blu Resort & Congress Centre и Omega Sirius Park.

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Система быстрых платежей (СБП) — сервис, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках, а также на счета других клиентов по номеру телефона. В настоящий момент к системе подключен 21 банк. Оператором СБП является Банк России. Операционным платежным и клиринговым центром СБП выступает Национальная система платежных карт (НСПК).

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (13,0 млн абонентов) и платного телевидения (10,2 млн семей, из них 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ»). Более 1,3 млн абонентов пользуется мобильной связью «Ростелекома». Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1 млн юридических лиц.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.


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